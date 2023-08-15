В Москве планируют построить 42 объекта социальной инфраструктуры

В частности, в Войковском районе появится школа на 750 человек и детсад на 350 воспитанников

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Инвесторы построят 23 детских сада и 19 школ в рамках комплексного развития территорий. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин.

"В целом в начатых проектах КРТ (комплексного развития территорий - прим. ТАСС) запланированы 23 детских сада и 19 школ. Вся социальная инфраструктура в новых микрорайонах будет в шаговой доступности от дома", - написал мэр в своем Telegram-канале.

Он отметил, что больше всего объектов образования построят на севере, северо-востоке и юго-западе Москвы.

Собянин подчеркнул, что в Войковском районе появится школа на 750 человек и детсад на 350 воспитанников. А на территории бывшей промзоны "Кунцево" построят два детских сада на 100 и 350 мест.

Программа КРТ действует в Москве с 2020 года. На месте бывших промзон и неэффективно используемых участков появляется современная городская среда с инфраструктурой - жильем, социальными объектами, рабочими местами.