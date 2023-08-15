Эксперты оценили долги частных компаний США почти в 80% ВВП страны

Расчеты специалистов аппарата кабмина Японии показали, что общая задолженность на конец декабря 2022 года составляла $19,9 трлн

ТОКИО, 15 августа. /ТАСС/. Долги частных компаний США приближаются сейчас к 80% суммы валового внутреннего продукта (ВВП) страны. Это превышает уровень, зафиксированный в 2009 году под влиянием мирового финансового кризиса, сообщила ведущая японская экономическая газета Nikkei со ссылкой на расчеты, проведенные экспертами аппарата кабинета министров Японии.

Они дважды в год анализируют основные тенденции в мировой экономике. На основании статистики Федеральной резервной системы США эксперты рассчитали, что совокупные долги американских частных компаний на конец декабря 2022 года составили $19,9 трлн. Это соответствует 76% национального ВВП. На конец марта 2009 года в условиях мощного мирового финансового кризиса они составляли чуть более 73,7% валового внутреннего продукта США, отмечает газета.

В случае нового сбоя в деловой конъюнктуре США, считает Nikkei, в стране может возникнуть крупная проблема невозвращаемых долгов, что способно оказать серьезный негативный эффект на всю мировую экономику.