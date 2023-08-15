Лучшими экспортерами юга России признали 13 предприятий МСП и крупного бизнеса

В частности, экспортерами года в сфере промышленности стали торговая компания "Волма-Маркетинг" и производство жидких керамических теплоизоляционных покрытий "Броня"

ТАСС, 15 августа. Единая окружная конкурсная комиссия Всероссийской премии "Экспортер года" определила 13 победителей среди представителей малого и среднего бизнеса (МСП) и крупных предприятий в 18 номинациях в Южном федеральном округе (ЮФО). Некоторые компании одержали победу сразу в нескольких номинациях, а наибольшее количество призовых мест в конкурсе, который проводится по национальному проекту "Международная кооперация и экспорт", досталось предприятиям из Краснодарского края, сообщили в пресс-службе Российского экспортного центра (РЭЦ).

По решению комиссии, состоящей из представителей федеральных министерств, Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) и предпринимательских объединений, премия присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.

"Предприятия Южного федерального округа исторически были ориентированы на рынки стран ЕАЭС, Ближнего Востока, Африки. Местные компании сильны не только в аграрной сфере, но и успешно экспортируют продукцию сельхозмашиностроения, химии, металлургии и других высокотехнологичных отраслей. Сейчас роль южных регионов в развитии экспорта особенно возрастает с учетом расположения крупных морских портов", - цитирует пресс-служба РЭЦ первого замминистра промышленности и торговли РФ Василия Осьмакова.

Уточняется, что максимальное количество призовых мест в ЮФО заняли компании из Краснодарского края. На втором месте Волгоградская и Ростовская области. Как отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, Кубань является одним из ведущих регионов России по производству и переработке сельскохозяйственной продукции. "Объемы производства позволяют обеспечивать внутренний рынок и отправлять за рубеж. Наибольшую долю составляют поставки зерновых культур, а именно пшеницы. Также в последние годы на внешних рынках растет интерес к кубанской масложировой продукции", - приводятся слова Кондратьева.

В свою очередь губернатор Ростовской области Василий Голубев отметил, что регион уже несколько лет лидирует в стране по объему экспорта продукции АПК, а активность экспортеров и инструменты поддержки институтов развития в субъекте и РЭЦ "позволяют конвертировать эти зерновые рекорды в стабильно растущий экспорт продукции". "Помимо зерновых наш регион активно поставляет на зарубежные рынки промышленную продукцию: комбайны, магистральные электровозы, паровые котлы, тяжелые вертолеты. Наши компании промышленного сектора, несмотря на ограничения и возникающие сложности, получают региональную поддержку и уверенно показывают себя на внешних рынках", - цитирует слова губернатора пресс-служба РЭЦ.

О лучших экспортерах года

Экспортерами года в сфере промышленности стали организации из Волгограда: торговая компания "Волма-Маркетинг", занимающаяся экспортом строительно-отделочных материалов, и производство жидких керамических теплоизоляционных покрытий "Броня", которое также взяло первое место в номинации "Ответственный экспортер ESG". В этой же номинации лидером стала Стоматологическая поликлиника № 8 города Волгограда.

В номинации "Экспортер года в сфере машиностроения" победили ростовский комбайновый завод "Ростсельмаш" и производитель оборудования для агропромышленного комплекса "ЖАСКО" из Волгоградской области, который также получил первое место в дополнительной номинации "Прорыв года".

Лучшими экспортерами в сфере базовой продукции АПК назвали ростовский агрохолдинг "Сигма" и кубанское производство растительных масел "Базис Плюс", эта компания также взяла первое место в номинации "Новая география". Экспортерами года в сфере готового продовольствия АПК стали кондитерское производство "Элза" и завод молочной продукции "Арктика" из Краснодарского края. В номинации "Экспортер года в сфере услуг" выиграли ростовская компания "ВТА Лайн", занимающаяся грузоперевозками, и Волгоградская областная клиническая больница №1. Трейдером года стала краснодарская компания "Агрокультура-СТ", поставляющая на экспорт горох, горчицу, жом, кориандр, лен, нут, овес.

Звания лучших женщин-экспортеров присудили руководителю донской группы компаний "Сигма" Нине Литвиненко и главе Волгоградской областной клинической больницы №1 Наталии Кушнирук. А в числе лидирующих молодых предпринимателей-экспортеров оказалась генеральный директор ростовской сельскохозяйственной компании "Агро Виктория" Виктория Петровская.

Оценка экспертов

Как отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина, Южный федеральный округ находится на пересечении международных транспортных маршрутов, что делает его привлекательным для транзитной торговли и логистики. "Наличие крупных портов, аэропортов и железнодорожных магистралей обеспечивает удобные условия для экспорта товаров. Все эти факторы открывают перед Южным федеральным округом обширные возможности для развития внешнеэкономических связей", - приводятся ее слова.

По мнению министра сельского хозяйства РФ Сергея Левина, регионы ЮФО производят широкий ассортимент сельхозпродукции, востребованный не только в России, но и на мировом рынке. "Высокое качество российской продукции АПК формирует спрос на зарубежных рынках. Сегодня мы фиксируем существенный рост экспортных поставок пшеницы, рапсового масла и ячменя. В тройку лидеров-экспортеров входят Ростовская область, Краснодарский край и Волгоградская область", - цитирует Левина пресс-служба РЭЦ.

О конкурсе

Премия "Экспортер года" учреждена правительством РФ для поощрения организаций и индивидуальных предпринимателей, достигших исключительных результатов в экспортной деятельности. Определение победителей и призеров "Экспортера года" проходит в два этапа: первый - на уровне каждого федерального округа, затем из числа компаний, занявших первые места по итогам окружного этапа, будут отобраны лучшие экспортеры страны. Конкурс проводится в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" при поддержке Минпромторга России, Минэкономразвития России, Минсельхоза России и Минкомсвязи России.