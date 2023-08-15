Моди пообещал, что Индия станет одной из ведущих экономик мира в следующие пять лет

Премьер заявил, что положит конец "трем порокам, которые разрушили страну"

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 августа. /ТАСС/. Индийский премьер Нарендра Моди в своей речи по случаю отмечаемой во вторник 76-й годовщины независимости своей страны пообещал, что Индия станет одной из ведущих мировых экономик в следующие пять лет.

"Когда уровень бедности уменьшается, растет мощь среднего класса. В предстоящие пять лет - и это гарантия Моди - страна будет в числе ведущих мировых экономик", - сказал глава индийского правительства в своем обращении в день национального праздника, с которым он традиционно выступает у стен исторического Красного форта.

Моди пообещал, что положит конец "трем порокам, которые разрушили страну". "Борьба с коррупцией - это обязательство всей моей жизни. Во-вторых, династическая политика разорила страну - она лишила людей прав. И третье зло - это политика умиротворения агрессора [термин, употребляемый в отношении внешней политики британского правительства в 1930-х годах], которая наложила отпечаток на национальный характер. Мы должны бороться с этими тремя пороками в полную силу", - сказал он. По словам Моди, у Индии "есть ее народ, демократия и разнообразие, чтобы осуществить мечты".

В своей последней речи по случаю Дня независимости перед следующими парламентскими выборами индийский премьер также заявил, что укрепит средний класс и расширит права и возможности женщин в стране в ближайшие годы.

Отмечаемый во вторник праздник знаменует освобождение Индии от британского правления. В 1947 году 15 августа первый индийский премьер-министр Джавахарлал Неру поднял над крепостью Красный форт национальный трехцветный флаг, что стало символом ухода британских колонизаторов. В республике в этот день объявлен выходной. Многие жители по случаю праздника украсили свои дома индийским триколором - тирангой. Он имеет три горизонтальные полосы - шафрановую, белую и зеленую. В эти же цвета в день праздника, а также за несколько дней до него и после, подсвечиваются памятники и здания государственных учреждений в разных штатах и городах республики.