Йеллен считает, что экономические проблемы КНР стали "фактором риска" для США

По словам главы американского Минфина, в экономике США также наблюдается замедление темпов роста, но при этом этот процесс находится в пределах нормы

НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. Экономические проблемы Китая могут повлиять и на США, став "фактором риска" для американской экономики. Такое мнение выразила глава Министерства финансов США Джанет Йеллен, выступая перед журналистами в Лас-Вегасе.

"Экономический спад в Китае будет иметь наиболее сильное влияние на его соседей в Азии, но определенные побочные эффекты будут ощущаться и в США", - приводит слова Йеллен агентство Bloomberg. Министр финансов отметила, что удовлетворена состоянием американской экономики, но назвала бы проблемы Китая "фактором риска" для Соединенных Штатов.

Она подчеркнула, что в экономике США также наблюдается замедление темпов роста, но при этом этот процесс - в пределах нормы. "Когда американцев спрашивают о их личном финансовом благосостоянии, 70% отвечают, что у них все очень хорошо. Однако, когда их спрашивают об экономике в целом, их мнение не так высоко", - отметила Йеллен.

11 августа Белый дом распространил стенограмму выступления президента США Джо Байдена, в котором он назвал Китай "тикающей часовой бомбой", указав на снижение темпов экономического роста КНР и безработицу. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби позднее объяснил, что американский лидер имел в виду внутренние проблемы Китая.