Кабмин расширил возможности применения механизма инвестиционной тарифной льготы

В список приоритетных видов деятельности вошло около 50 позиций

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении применения таможенной льготы при ввозе технологического оборудования, комплектующих, сырья и материалов для реализации приоритетных инвестпроектов. Документ опубликован во вторник на сайте правительства.

"Теперь перечень приоритетных видов деятельности, в рамках которых можно ввозить в страну оборудование и материалы без уплаты таможенной пошлины, будет включать сферу спорта, отдыха и развлечений. В частности, это деятельность, связанная со спортивными объектами, парками культуры и отдыха, а также тематическими парками", - говорится в сообщении.

Механизм инвестиционной тарифной льготы был утвержден в мае 2022 года. В список приоритетных видов деятельности вошло около 50 позиций, в том числе растениеводство, производство лекарств, пищевых продуктов и напитков, бумаги и бумажных изделий, электрооборудования, компьютеров и другие.