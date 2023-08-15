VK может открыть офис в Белоруссии в ближайшие месяцы

В компании сообщили, что этот вопрос прорабатывается

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Компания VK проработает возможность открыть офис в Белоруссии в ближайшие месяцы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе VK.

"VK прорабатывает возможности открыть офис в Белоруссии в ближайшие месяцы", - сообщили в пресс-службе.

Ранее "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщил, что VK планирует до конца года открыть офис в Белоруссии. По данным газеты, в конце июня посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой посетил офис VK в Москве и провел встречу с вице-президентом по развитию новых бизнес-направлений компании Максимом Тадевосяном, в рамках которой обсуждались в том числе приоритетные направления развития VK и планы холдинга по развитию в стране.