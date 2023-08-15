Казахстан обсуждает поставки газа из РФ в Узбекистан в объеме 1,5-10 млрд кубометров

По словам казахстанского министра энергетики Алмасадама Саткалиева, транзит газа из России в Узбекистан будет экономически выгодным

АСТАНА, 15 августа. /ТАСС/. Власти Казахстана обсуждают транзит российского газа в Узбекистан в объеме от 1,5 млрд до 10 млрд кубометров. Об этом сообщил журналистам министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.

"Сейчас мы индикативно обсуждаем объем транзита от 1,5 до 10 млрд кубометров газа. Там дальше можно будет умножить [объем поставок] в зависимости от готовности узбекской энергосистемы, в зависимости от готовности российских коллег осуществить экспорт газа в необходимом объеме", - сказал Саткалиев, отвечая на вопрос о транзите российского газа по территории Казахстана в Узбекистан.

По его словам, транзит газа из РФ в Узбекистан будет экономически выгоден Казахстану. "Для Казахстана это связано с получением дополнительных доходов от транзита. Мы получим возможность модернизировать нашу газопроводную систему. Вы знаете, что поставки газа на внутренний рынок являются убыточными для "Казакгаза", поэтому в целом дополнительные доходы от транзита позволят снизить нагрузку на "Казакгаз" и обеспечить относительно стабильный денежный доход для реализации программы ремонтов, инвестиционной программы", - пояснил министр.

Ранее в Министерстве энергетики Казахстана сообщили, что сейчас идет подготовка казахстанского участка газопровода Средняя Азия - Центр для транспортировки российского газа в Узбекистан. Завершение работ планируется 1 октября 2023 года.

В ноябре прошлого года Россия предложила Узбекистану и Казахстану создать "тройственный газовый союз" для координации коммерческих интересов трех государств в этой сфере. В январе 2023 года министерства энергетики Узбекистана и Казахстана подписали с "Газпромом" план сотрудничества. Казахстанская сторона заявила, что будет исходить из экономической целесообразности данного предложения и не усматривает в проекте политического контекста.