Лучшие приложения акселератора от "ВКонтакте" и "Сколково" разделят приз в 5 млн рублей

Прием заявок начнется 15 августа и продлится до середины сентября

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. "ВКонтакте" и "Сколково" (группа ВЭБ.РФ) запускают акселерационную программу VKStartApps для команд разработчиков и продуктовых менеджеров, сообщили в пресс-службе "Сколково". Авторы самых успешных мини-приложений разделят призовой фонд в 5 млн рублей, а лучшие технологические проекты смогут претендовать на грантовое финансирование от "Сколково".

Прием заявок стартует 15 августа и продлится до середины сентября. Стать участниками программы смогут команды разработчиков или продуктовых менеджеров с готовыми проектами мини-приложений или идеями по созданию игр и полезных сервисов.

Участники акселератора смогут прокачать управленческие навыки, получить новые знания и помощь в создании и продвижении успешного IТ-проекта на платформе VKMiniApps. Реализовать и доработать проект помогут эксперты "ВКонтакте" и "Сколково". Они будут сопровождать команды на этапе проработки бизнес-стратегии, маркетингового плана и продуктового развития. Участники программы смогут получить как успешный IТ-проект, так и опыт его продвижения, который может быть полезен и для реализации других бизнес-идей.

Авторы пяти самых перспективных приложений, которые разделят 5 млн рублей, смогут потратить эти деньги на продвижение в сети "ВКонтакте". Также три команды с лучшими технологическими решениями станут претендентами на специальный грант "Сколково" для выпускников корпоративных акселерационных программ в размере до 7 млн рублей. Финалисты программы смогут попасть в список официальных подрядчиков "ВКонтакте" и получать заказы на создание сервисов и работу над спецпроектами.

Что даст акселератор участникам

"Создатели успешных мини-приложений - это не просто талантливые разработчики, но и менеджеры своих проектов. Знания и опыт в маркетинге и продуктовом планировании позволяют им становиться бизнесменами и владельцами собственных IТ-проектов в самой большой соцсети России. Это дает авторам сервисов возможность получать известность, зарабатывать и вливаться в огромное комьюнити VKMiniApps", приводит пресс-служба слова директора по развитию бизнеса "ВКонтакте" Евгении Зибаревой.

VKMiniApps - открытая платформа для создания дополнительных сервисов внутри "ВКонтакте" - они позволяют, в частности, узнать прогноз погоды, расписание матчей, купить подарок или найти репетитора. Количество мини-приложений на платформе постоянно растет, как и число пользователей: в январе-марте 2023 года аудитория сервисов увеличилась на 4% год к году, до 43,4 млн человек. Рекламная монетизация за этот период выросла почти в 2,5 раза. Платформа VKMiniApps предлагает разработчикам широкие технологические возможности для реализации идей - от интеграции NFT-технологий и использования vmoji до создания совместных игр в чатах.

"Все участники нашей совместной с "ВКонтакте" программы получат комплексную поддержку, необходимую экспертизу и ресурсы для запуска и развития своих проектов. Это отличная возможность для реализации самых разных идей. Разработчики смогут создать не только прикладные мини-приложения, но и развлекательные сервисы. VKStartApps - это первая совместная акселерационная программа в долгосрочном партнерстве "Сколково" и "ВКонтакте", - сказал директор по направлению Gamedev, AR/VR, NewMedia Фонда "Сколково" Алексей Каленчук.