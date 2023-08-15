Туроператоры отметили снижение продаж туров до 12% из-за падения курса рубля

По прогнозам Ассоциации туроператоров России, критической станет отметка в 120-150 рублей за доллар и евро

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Туроператоры заметили снижение продаж туров из-за падения курса рубля, но пока это снижение не критичное и не превышает 12% у отдельных игроков рынка. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Доллар выше 100 рублей, евро выше 110 рублей по официальному курсу. Туроператоры почувствовали замедление продаж, но пока не критичное - не превышает 12% у отдельных игроков рынка. Туристы успевают адаптироваться к изменению курсов, но на определенной отметке возможен значительный спад продаж", - говорится в сообщении.

Поскольку курсы доллара и евро планомерно растут с мая, туристы адаптировались, и "появилась определенная толерантность", отметил вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян. Однако, по его словам, значительно снизилась глубина продаж.

"Реальные оплаты операторам за дальние заезды не поступают. Туристы ждут и не принимают решение до наступления штрафных санкций. Те, у кого были планы поехать отдохнуть, больше бронируют бюджетный сегмент, который раньше был таковым, а теперь стоит столько, как прежде - средний", - объяснил эксперт.

По прогнозам АТОР, критической станет отметка в 120-150 рублей за доллар и евро. В этом случае объемы продаж туроператоров действительно начнут страдать.