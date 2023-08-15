Котировки на биржах Шанхая и Шэньчжэня ушли вниз на фоне данных по экономике в июле

В этом месяце отметили замедление темпов роста производства крупных промышленных предприятий КНР и объема розничных продаж в стране

ШАНХАЙ, 15 августа. /ТАСС/. Торги на фондовых биржах материкового Китая завершились снижением основных индексов на фоне публикации данных по некоторым экономическим показателям в июле. Об этом свидетельствует информация на сайтах торговых площадок в Шанхае и Шэньчжэне.

Индекс "Шанхай композит", отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже, к концу торгов опустился на 0,07%, до отметки 3 176,1758. Индекс SSE 50, включающий акции 50 наиболее крупных и ликвидных компаний на этой фондовой площадке ("голубые фишки"), снизился на 0,11%, а индекс высокотехнологичной площадки Star Market упал на 1,40%. По ключевым отраслевым индексам на торгах в Шанхае преобладала негативная динамика. Сильнее всего вниз ушли акции компаний, связанные с промышленностью, информационными и телекоммуникационными технологиями. Торги на фондовой бирже в Шэньчжэне также закрылись в минусе. Ключевой индикатор деловой активности этой торговой площадки - "Шэньчжэнь компонент" - опустился на 0,70%, до отметки 10 679,73. Отражающий акции наиболее крупных компаний на обеих биржах индекс CSI300 снизился на 0,24%.

Снижение котировок на фондовых рынках материкового Китая наблюдается на фоне публикации Государственным статистическим управлением КНР данных по нескольким ключевым экономическим показателям. В частности, в июле отмечено замедление темпов роста производства крупных промышленных предприятий КНР и объема розничных продаж в стране. Соответствующие показатели составили 3,7% и 2,5%. В июне они были на уровне 4,4% и 3,1%.

В целях поддержания достаточной ликвидности в банковской системе страны Народный банк Китая (центробанк) 15 августа объявил о снижении ставки по программе среднесрочного кредитования с 2,65% до 2,5%. Это уже второе ее снижение за последние три месяца.