15 августа, 07:25,
обновлено 15 августа, 08:06
Московская конференция по безопасности

Лаос планирует открыть прямые рейсы из Москвы

Сейчас прямые рейсы действуют из Владивостока

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 15 августа. / ТАСС/. Лаос планирует расширить прямое авиасообщение с Россией, открыв рейсы из Москвы. Об этом заявил ТАСС генеральный директор института промышленности и коммерции министерства промышленности и торговли Лаоса доктор Кеоморакот Сидлаконе.

"Мы всегда открыты для России. Хотим открыть прямой рейс из Москвы. Сейчас договариваемся", - сказал он на полях ХI Московской конференции по международной безопасности.

Сидлаконе также напомнил о наличии прямых рейсов в Лаос из Владивостока. Прямое авиасообщение между Владивостоком и Вьентьяном начало действовать 29 октября 2022 года. 

Теги:
ЛаосРоссияМосковская конференция по безопасности
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