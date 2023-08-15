Банк России повысил ключевую ставку до 12%

Решение принято в целях ограничения рисков для ценовой стабильности

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Банк России на внеочередном заседании совета директоров принял решение повысить ключевую ставку до 12% с 8,5% годовых, следует из сообщения регулятора.

"Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку с 15 августа 2023 года на 350 б. п., до 12,00% годовых. Данное решение принято в целях ограничения рисков для ценовой стабильности", - указал ЦБ, отметив, что принятое решение направлено на обеспечение такой динамики денежно-кредитных условий и внутреннего спроса в целом, которые необходимы для возвращения инфляции к 4% в 2024 году и ее стабилизации вблизи 4% в дальнейшем.

"Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков", - указано в сообщении.

Банк России указал, что в дальнейшем сохранение текущих темпов роста цен на достигнутых уровнях означает значительный риск отклонения инфляции вверх от цели в 2024 году. "По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в 2024 году", - отметили в ЦБ.

Ситуация с курсом рубля

Накануне в ходе дневных торгов курсы доллара и евро превышали 101 рубль и 111 рублей соответственно впервые с марта 2022 года. На фоне волатильности курса рубля Банк России сообщил, что во вторник, 15 августа 2023 года, состоится внеплановое заседание совета директоров регулятора, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. После этого курс доллара опустился ниже 99 рублей евро - ниже 108 рублей.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 15 сентября 2023 года.