Рубль укрепился после решения ЦБ повысить ключевую ставку до 12%

К 10:45 мск курс доллара резко замедлил снижение и находился на отметке 97,07 рубля, евро снижался до 106,03 рубля

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Курс рубля в ходе торгов на Московской бирже укрепился на фоне решении Банка России повысить ключевую ставку до 12% годовых, свидетельствуют данные торговой площадки.

Так, до публикации решения регулятора курс доллара снижался на 1,57%, до 96,13 рубля, евро - на 1,93%, до 104,99 рубля. Курс юаня к рублю находился на уровне 13,157 рубля (-1,74%), свидетельствуют данные торгов на 13:28 мск.

Согласно данным на 13:30 мск, доллар ускорил снижение до 2,25% и находился на уровне 95,47 рубля, евро торговался на уровне 104,29 рубля (-2,58%). Юань находился на отметке 13,06 рубля (-2,46%).

К 10:45 мск курс доллара на Московской бирже резко замедлил снижение и находился на отметке 97,07 рубля (-0,61%), евро снижался на 0,96%, до 106,03 рубля. В то же время юань терял 0,87%, опускаясь до отметки 13,274 рубля.

Совет директоров Банка России на внеочередном заседании повысил ключевую ставку до уровня 12% с 8,5% годовых. ЦБ указал, что данное решение было принято в целях ограничения рисков для ценовой стабильности.