Годовая инфляция по оценке на 7 августа достигла 4,4%

Как сообщили в ЦБ, при этом текущие темпы прироста цен продолжают ускоряться

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Годовая инфляция в России, по оценке на 7 августа 2023 года, достигла 4,4%, следует из сообщения Центрального банка РФ.

"Инфляционное давление продолжает усиливаться. По оценке на 7 августа, показатель годовой инфляции увеличился до 4,4%. При этом текущие темпы прироста цен продолжают ускоряться. В среднем за последние три месяца текущий рост с поправкой на сезонность составил 7,6% в пересчете на год. Такой же показатель базовой инфляции увеличился до 7,1%", - сообщил регулятор.

Ранее в аналитическом комментарии ЦБ РФ указал, что годовая инфляция в России в ближайшие месяцы продолжит повышаться, а по итогам года составит 5 - 6,5%. По данным регулятора, в среднем за последние три месяца потребительские цены росли сопоставимо с динамикой цен, наблюдавшейся во второй половине 2021 года на фоне ускоренного роста потребительского спроса. Перенос индексации тарифов ЖКХ с июля 2023 года на декабрь 2022 года уменьшил годовую инфляцию в июле 2023 года на 0,3% пункта по сравнению с июнем. Также, указывает Банк России, в июле значительно более заметным стал эффект переноса ослабления рубля в потребительские цены.