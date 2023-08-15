В ЦБ заявили, что рост внутреннего спроса усиливает устойчивое инфляционное давление

По данным регулятора, это также оказывает влияние на динамику курса рубля через повышенный спрос на импортные товары

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Рост внутреннего спроса усиливает устойчивое инфляционное давление и оказывает влияние на динамику курса рубля через повышенный спрос на импортные товары. Об этом говорится в пресс-релизе Банка России по итогам внеочередного заседания совета директоров регулятора по ключевой ставке.

"Увеличение внутреннего спроса, превышающее возможности расширения выпуска, усиливает устойчивое инфляционное давление и оказывает влияние на динамику курса рубля через повышенный спрос на импорт. В результате усиливается эффект переноса ослабления рубля в цены и растут инфляционные ожидания", - указали в ЦБ.

14 августа курсы доллара и евро на торгах Московской биржи превышали 101 рубль и 111 рублей соответственно впервые с марта 2022 года. На этом фоне Банк России сообщил, что проведет внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке. В результате регулятор поднял ставку сразу на 350 базисных пунктов, до 12% годовых.