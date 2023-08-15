В Великобритании уровень роста зарплат превысил ожидания аналитиков

Согласно отчету Национальной статистической службы, показатель вырос на 7,8% в годовом исчислении

ЛОНДОН, 15 августа. /ТАСС/. Зарплаты в Великобритании с апреля по июнь выросли на 7,8% в годовом исчислении, что превысило ожидания аналитиков. Об этом свидетельствует отчет, распространенный Национальной статистической службой (Office for National Statistics, ONS) Соединенного Королевства.

Показатель роста обычных выплат зарплат (без учета бонусов) стал самым большим с 2001 года, когда подобную статистику начали вести. Эксперты, опрошенные агентством Reuters, предсказывали повышение зарплат за этот период на уровне 7,3-7,4%.

Еще больше увеличились за второй квартал года зарплаты сотрудников частного сектора. Они прибавили 8,2%, превысив рост инфляции. По последним данным за июнь, повышение цен замедлилось в годовом исчислении до 7,9%.

Газета Financial Times в этой связи замечает, что высокие темпы роста зарплат могут оказать дополнительное инфляционное давление. На этот фактор ранее указывало руководство Банка Англии. 3 августа регулятор для борьбы с ростом цен повысил ставку в 14-й раз подряд, на 25 базисных пунктов, до 5,25% годовых.

ONS также указывает на ухудшение положения на рынке труда. Уровень безработицы с апреля по июнь вырос на 0,3 процентных пункта и составляет 4,2%. С мая по июнь число доступных вакансий сократилось на 66%, до 1 020 000.