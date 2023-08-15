Глава ФНС сообщил о завершении введения системы ЕНС

Даниил Егоров отметил, что система работает без сбоев

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Реформа, предусматривающая уплату налогов и сборов через единый налоговый счет (ЕНС), состоялась, и сейчас система работает без сбоев. Об этом сообщил руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"Первое, что я хотел бы отметить, - мы можем констатировать, что реформа состоялась. Мы структурировали все данные, систематизировали все потоки. И сегодня у нас платежи идут через единый налоговый счет. Как я Вам докладывал, система поступления доходов в виде налоговых платежей работает абсолютно четко, без сбоев", - заявил Егоров.

Также он отметил, что разработаны поправки, которые позволят налогоплательщикам без усиленной подписи подавать уведомления в налоговую службу. Изменится и система налоговых вычетов со страховых взносов. "Если раньше у нас страховые взносы уменьшали упрощенную систему налогообложения и патент только уплаченный, теперь будут только начисленные. То есть, не дожидаясь уплаты, у нас сразу идет уменьшение", - сказал глава ФНС.

По его словам, уже открыто 56 млн личных кабинетов налогоплательщика, из них 51 млн приходится на физических лиц, 3,6 млн - на индивидуальных предпринимателей и 1,6 млн - на юридических лиц.