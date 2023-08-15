Менее 20% опрошенных учеников начальной школы в России знают, зачем платить налоги

При этом 77% осведомлены об их существовании, свидетельствуют результаты опроса, который провела Федеральная налоговая служба

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Всего 17% учеников начальной школы знают, для чего нужно платить налоги, при этом 77% осведомлены об их существовании. Об этом свидетельствуют результаты опроса среди 8 тыс. учеников российских школ, который провела Федеральная налоговая служба (ФНС), результаты есть в распоряжении ТАСС.

"Среди учеников начальной школы с понятием налогов знакомы 77% детей, но из них 83% не может ответить, зачем их нужно платить. На варианты ответов "в интересах общества", "для системы здравоохранения", "на строительство и ремонт дорог" приходится лишь от 3 до 6% ответов", - говорится в результатах опроса.

Среди дошкольников 95% знают, что такое деньги, более половины слышали о налогах, но только 32% понимают смысл этого слова. Результаты исследования показали, что дети слабо осведомлены о роли государства в создании общественных благ. На вопрос о том, как появился детский сад, большинство ответили, что его "построили взрослые", и всего 0,8% детей указали на то, что "его создало государство".

Среди учеников средней и старшей школы о налогах знают более 88%, но меньше половины могут отличить понятие налога от сбора и пошлины. Лучше всего школьники осведомлены о налоге на имущество, транспортном и земельном налоге, НДФЛ. Большинство в этой возрастной группе также знают о том, кто такой налогоплательщик, но только единицы могут перечислить его права и обязанности. О существовании налоговых льгот в курсе 43% опрошенных, но более 87% не знают, какими льготами могут пользоваться их близкие.

Согласно результатам опроса, 20% старшеклассников имеют опыт подработки. Многие из них осведомлены о том, что официальное трудоустройство необходимо для будущей пенсии, но о том, какие социальные гарантии оно дает, знают лишь отдельные респонденты.