"Авито" и "Почта России" начали тестировать оплату заказов при получении

Согласно заявлению платформы, опция может стать доступной всем пользователем уже осенью этого года

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. "Авито" и "Почта "России" в тестовом режиме запустили возможность оплачивать заказы при получении: покупатель может оплатить товар не при оформлении, а при получении в пункте выдачи, говорится в сообщении платформы.

"Авито" и "Почта России" запустили в тестовом режиме опцию, которая позволит покупателю не вносить предоплату при оформлении "Авито Доставки". Пользователь сможет оплатить заказ после того, как проверит посылку в пункте выдачи "Почты России" и удостоверится, что с товаром все в порядке и он соответствует описанию в объявлении", - говорится в релизе.

Ранее покупатель должен был предварительно оплатить на платформе товар банковской картой, после чего банк-партнер замораживал сумму. После того, как покупатель проверял и принимал товар, деньги переводились продавцу. Если покупатель от товара отказывался, ему возвращалась стоимость покупки и доставки, а вещь отправлялась обратно продавцу.

"Сейчас можно выбрать альтернативный вариант - способ оплаты "При получении", в таком случае предварительной заморозки средств не произойдет. В пункте выдачи у покупателя будет 15 минут на проверку заказа. Если товар его устроит, он на месте, картой или наличными, оплатит всю стоимость заказа вместе с доставкой и комиссией. Продавец сможет вывести деньги сразу после выдачи заказа", - поясняет "Авито".

Оплата при получении действует для объявлений, у которых нет значков "14 дней на возврат". Пользователь одновременно может заказать не больше трех товаров с оплатой при получении.

"На данный момент оплата при получении работает в тестовом режиме, в пилоте участвует ограниченное число отделений "Почты России". В случае принятия решения о масштабировании опции, всем пользователем она может стать доступной уже осенью этого года", - добавляет платформа.