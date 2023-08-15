В Крыму не рассматривают введение курортного сбора до окончания СВО

Глава региона Сергей Аксенов заявил об отсутствии целесообразности ввода таких мер

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 августа. /ТАСС/. В Крыму не рассматривают введение курортного сбора до окончания специальной военной операции, сообщил журналистам глава региона Сергей Аксенов.

"Пока СВО не завершится нашей победой, мы этот вопрос рассматривать не будем. Целесообразности поднимать ценник отдыха в нынешних условиях нет. Сейчас, наоборот, нужно думать, как поддерживать наших отельеров", - сказал Аксенов.

По его словам, по окончании курортного сезона проанализироуют его результаты, по итогам которых возможна проработка дополнительных мер поддержки турбизнеса.

В 2023 году туристический поток в Крым снижен на фоне сложностей с транспортной доступностью региона из-за отсутствия авиасообщения. Как ранее сообщал ТАСС министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, общая доля забронированных мест в санаториях и отелях Республики Крым на август к концу июля составила 40%, что ниже на 20-25% по отношению к 2022 году.

14 августа президент России Владимир Путин поручил к 15 декабря дать право российским регионам вводить курортный сбор с учетом опыта реализации эксперимента в нескольких субъектах.

В начале июля премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабинета министров заявил, что правительство России направит более 2,5 млрд рублей на поддержку туристического бизнеса в Крыму и Севастополе. Средства предусмотрены для единовременной выплаты работникам более чем 3,5 тыс. компаний при условии сохранения не менее 80% занятости в течение 12 месяцев с октября 2022 года.