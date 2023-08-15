Лукашенко призвал увеличить товарооборот Белоруссии и Томской области в два-три раза

В 2022 году показатель составил $22,7 млн

МИНСК, 15 августа. /ТАСС/. Товарооборот Белоруссии и Томской области должен быть увеличен минимум в два-три раза. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на состоявшейся в Минске встрече с губернатором российского региона Владимиром Мазуром.

"В прошлом году объем нашей торговли вырос почти на 50% и составил без малого $23 млн. Положительная динамика наблюдается и в этом году. За первое полугодие рост еще почти на 30%. Но очевидно, что это крайне мало для нас. Товарооборот может и должен быть как минимум в два-три раза больше", - сказал Лукашенко.

В 2022 году объем товарооборота между Белоруссией и Томской областью вырос на 47% по сравнению с предыдущим годом и составил $22,7 млн. При этом белорусский экспорт в российский регион увеличился на 60,1%, импорт - на 34,2%. В первом полугодии 2023 года товарооборот вырос на 27,1%, при этом белорусский экспорт увеличился на 45,6%.

14 августа Мазур и председатель белорусской части рабочей группы по сотрудничеству Белоруссии и Томской области, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Андрей Худык подписали в Гродно дорожную карту по сотрудничеству в 2024-2026 годах. Она, в частности, предполагает развитие сотрудничества в области промышленности, сельского и лесного хозяйства, здравоохранения, науки, образования, культуры, спорта, туризма и молодежной политики. Среди совместных проектов - экспорт в российский регион белорусской грузовой, пассажирской, сельскохозяйственной, дорожно-строительной и коммунальной техники и оборудования, участие ОАО "Могилевлифтмаш" в поставках лифтового оборудования, в том числе для учреждений здравоохранения, экспорт и импорт продовольствия, сельскохозяйственного сырья.