В России намерены упростить примыкания к автодорогам для объектов дорожного сервиса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минтрансу, Минэкономразвития и государственной компании "Автодор" представить в правительство предложения о создании многофункциональных комплексов дорожного сервиса с помощью механизма государственно-частного партнерства

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Власти РФ подготовят предложения по улучшению доступности придорожного сервиса, в том числе по упрощению присоединения таких объектов к дорогам. Как сообщается на сайте правительства, соответствующие поручения премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал по итогам состоявшегося в июле совещания по развитию туризма.

"Минтрансу, Минэкономразвития и государственной компании "Автодор" поручено представить в правительство предложения о создании многофункциональных комплексов дорожного сервиса с помощью механизма государственно-частного партнерства. Кроме того, необходимо подготовить предложения по упрощению процедуры получения разрешений на строительство примыканий к автодорогам, в том числе для обеспечения транспортной доступности объектов дорожного сервиса. Срок - до 26 сентября", - говорится в релизе.

В тот же срок поручено подготовить и направить руководителям регионов рекомендации по развитию зон дорожного сервиса и взаимодействию с инвесторами с учетом предложений и практического опыта Башкирии в этой сфере.

Еще один пункт перечня поручений посвящен развитию кадрового потенциала для туристической отрасли и предполагает подготовку предложений по реализации программ среднего профессионального и высшего образования в сфере туризма на базе образовательных кластеров в рамках федерального проекта "Профессионалитет".