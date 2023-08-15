В Приамурье на газификацию Тынды намерены направить более 7 млрд рублей

На ВЭФ регион, в частности, планирует обсудить строительство сети автомобильных газозаправочных станций

БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 августа. /ТАСС/. Амурская область подпишет соглашение на Восточном экономическом форуме по газификации Тынды на сумму более 7 млрд рублей. Об этом в среду сообщили в Агентстве по привлечению инвестиций по региону.

"Весомый блок участия региона в ВЭФ посвящен газификации Амурской области. Правительство Приамурья подпишет соглашение по газификации столицы БАМа на сумму более 7 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Мастер-план Тынды утвержден у президента Владимира Путина и включает 17 проектов с инвестициями 23,5 млрд рублей. Первоочередные проекты, которые войдут в мастер-планирование, включают газификацию Тынды, строительство газопровода, реконструкцию аэропорта, благоустройство и капитальный ремонт, в том числе в рамках подготовки города к празднованию 50-летия начала строительства Байкало-Амурской магистрали.

Региону предстоит утвердить еще три мастер-плана по Благовещенску, Белогорску и Свободному. На ВЭФ планируют обсудить строительство сети автомобильных газозаправочных станций и многофункциональных центров в Свободном и Благовещенске. Центры будут обслуживать население и бизнес по вопросам подключения к сетям газоснабжения. О своих намерениях по строительству комплекса по сжижению природного газа заявит на ВЭФ еще один инвестор.

Кроме того, в этом году на ВЭФ регион планирует подписать несколько соглашений в сфере развития транспортной инфраструктуры, логистики, сельского хозяйства, природопользования, строительства, сотрудничества с банками, аэропортом и туризмом. Также соглашения коснутся социальных проектов. Всего по итогам встреч планируют заключить 25 соглашений, из них 15 направлены на привлечение в новые проекты 158,4 млрд рублей. В 2022 году подписали 18 соглашений, из них 8 на сумму 31,5 млрд рублей.

Восточный экономический форум состоится 10-13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Организатор выставки "Улица Дальнего Востока" - Фонд Росконгресс при поддержке аппарата полпреда президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.