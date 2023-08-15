15 августа, 08:43

ВТБ успешно протестировал операции с цифровым рублем в своем приложении

Первый этап тестирования реальных операций с цифровыми рублями начинается 15 августа с участием 13 банков

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. ВТБ первым из тестовой группы банков успешно провел операции с цифровым рублем в своем мобильном приложении. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

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Первый этап тестирования реальных операций с цифровыми рублями начинается 15 августа с участием 13 банков. Массовое внедрение цифровых рублей, вероятно, начнется с 2025 года.

"В первый день тестирования участники фокус-группы, сформированной из числа сотрудников банка, в приложении "ВТБ онлайн" протестировали операции по открытию счетов в цифровых рублях в режиме реального времени, переводы между физическими лицами, а также операции по оплате цифровыми рублями товаров и услуг уже привычным способом - с помощью переводов по QR-коду. Позднее в рамках пилота будет обеспечена возможность применения смарт-контрактов с цифровым рублем для физических лиц", - указали в ВТБ.

В банке считают, что платформа цифрового рубля даст новые возможности для создания самоисполняемых сделок и появится безопасная среда для программирования смарт-контрактов. Кроме того, смарт-контракты на платформе цифрового рубля позволят обеспечить прозрачность расчетов, а также возможность гибкого управления остатками на своих цифровых кошельках. На этом этапе физические лица смогут использовать автоплатежи в цифровых рублях, заранее назначая дату, сумму и получателя перевода, уточнили в ВТБ. "По мере развития станут доступны и другие возможности самоисполняемых сделок с цифровым рублем", - заключили в банке. 

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