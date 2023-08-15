Расписки ретейлера "О'Кей" на Мосбирже росли более чем на 5%

К 11:35 мск расписки замедлили рост до 0,72%

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Расписки компании "О'Кей" в ходе торгов на Мосбирже росли более чем на 5% после публикации производственных результатов за второй квартал, свидетельствуют данные торговой площадки.

По данным Мосбиржи на 10:05 мск, депозитарные расписки компании дорожали на 5,15%, до 38 рублей за штуку. К 11:35 мск расписки замедлили рост до 0,72% и торговались на уровне 36,4 рубля.

Ретейлер "О’Кей" во втором квартале 2023 года увеличил чистую розничную выручку на 0,4% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, до 49,738 млрд рублей.