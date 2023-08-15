Украина вновь увеличила импорт электроэнергии

Его показатель за минувшие сутки составил 5 500 МВт ч, сообщили в Минэнерго страны

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Украина снова импортирует электроэнергию, увеличивая объемы. Об этом свидетельствуют данные министерства энергетики страны.

"Коммерческий импорт электроэнергии за минувшие сутки составил 5 500 МВт ч. Экспорт отсутствует", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Накануне сообщалось, что импорт за сутки достиг 4 375 МВт ч.

О поставках электричества из-за рубежа Минэнерго Украины стало сообщать в конце июля. На прошлой неделе их ежедневный объем составлял от 2 961 МВт ч до 7 966 МВт ч в дни пиковых нагрузок. Ранее в ведомстве сообщали, что собственной генерации хватало для покрытия нужд внутреннего потребления.