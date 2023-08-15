СМИ: количество грузовых судов в украинских портах на Дунае за неделю выросло в 2,5 раза

По данным Uaprom.info, в порту Измаил их число увеличилось до 111 по сравнению с 48 на прошлой неделе

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Количество судов в украинских портах Рени и Измаил, расположенных на левом берегу реки Дунай, увеличилось за неделю в два с лишним раза. Об этом сообщает бизнес-портал Uaprom.info.

Отмечается, что количество судов в порту Измаил увеличилось до 111 по сравнению с 48 на прошлой неделе, в Рени - до 33 по сравнению с 12 на прошлой неделе.

После прекращения действия зерновой сделки Дунай остался последним путем, которым Украина может вывозить по воде свои зерновые. До выхода России из черноморской инициативы через дунайские порты вывозилась примерно четверть экспорта украинских зерновых. Зерно грузилось на баржи, которые затем следовали по внутренним водам Румынии до порта Констанца. Глава МИД Румынии Луминица Одобеску сообщила ранее агентству Bloomberg, что страна рассчитывает быстро расширить один из ключевых транзитных маршрутов для транспортировки зерна с Украины, который пролегает по реке Дунай. С этой целью, уточнила она, Румыния может открыть новые пункты на границе с Украиной, увеличить штат сотрудников на уже существующих пунктах и привлечь отставных и действующих лоцманов для ускорения прохода судов по каналам Дуная.