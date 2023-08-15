Индия приступила к эксплуатации горного варианта контрбатарейной РЛС Swathi

Речь идет о Swathi Mark II производства государственной компании Bharat Electronics Limited

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Сухопутные войска (СВ) Индии объявили о вводе в эксплуатацию горной контрбатарейной радиолокационной станции (РЛС) Swathi Mark II производства государственной компании Bharat Electronics Limited (BEL). Об этом сообщила информационно-аналитическая группа Janes.

По словам представителя BEL, процитированного Janes, производитель получил заказ на шесть единиц Swathi-2 в декабре 2021 года, и все они были доставлены заказчику к марту 2023 года. Помимо этого, BEL ожидает новых заказов на данную РЛС.

"Swathi-2" разработана индийской Организацией оборонных исследований и разработок DRDO (Defence Research and Development Organization). Трехкоординатная РЛС оснащена фазированной антенной решеткой с электронным сканированием и может автоматически обнаруживать артиллерийские и ракетные установки по траектории полета выпущенных ими боеприпасов на расстоянии до 50 км.

Согласно Janes, этот контрбатарейный радар размещен на двух автомобилях чешской фирмы Tatra с колесной формулой 8х8, масса которых - около 18 тонн. На одном размещена РЛС с электроникой, на втором - оборудование для самодиагностики, два дизель-генератора, а также имитатор радиолокационной цели.

Ранее был выпущен вариант Swathi для применения на равнинной местности. Он размещен на двух машинах Tatra массой около 30 тонн каждая.

Онлайн-ресурс Indian Defence Research Wing привел слова источников в BEL, подтвердивших, что 30 единиц первого варианта радара уже эксплуатировались в СВ Индии и показали "исключительную эффективность". Основываясь на положительном опыте эксплуатации, военные запросили создание более легкой и компактной версии для использования в гористой местности.

Помимо индийских вооруженных сил, Swathi использует армия Армении. О покупке Ереваном четырех таких РЛС в марте 2020 года сообщило информационное агентство ANI. На тот момент их поставки уже начались.

"Армения провела сравнительные испытания российских и польских РЛС, которые также показали положительные результаты. Вместе с тем был выбран индийский образец", - написало тогда ANI со ссылкой на неназываемые правительственные источники.