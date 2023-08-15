15 августа, 09:16

Аксаков заявил, что ЦБ понизит ключевую ставку после стабилизации валютного рынка

Глава Госдумы по финансовому рынку считает, сейчас важно, чтобы правительство сохранило все программы субсидирования процентных ставок

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Банк России понизит уровень ключевой ставки после стабилизации спроса на валютном рынке. Такое мнение высказал ТАСС глава Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

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"Есть определенный ажиотажный спрос на валюту, действия спекулянтов влияют на ситуацию. Чтобы охладить пыл спекулянтов и ажиотаж, было такое резкое повышение ключевой ставки. Я не думаю, что это связано с темпами роста инфляции, это предполагало бы меньшее повышение ключевой ставки. Сейчас стабилизируется спрос, а дальше в зависимости от ситуации на рынке, очевидно, будут корректировать уровень ключевой ставки", - сказал он, добавив, что о понижении ставки на следующем заседании ЦБ в сентябре говорить не готов.

По мнению Аксакова, сейчас важно, чтобы правительство сохранило все программы субсидирования процентных ставок, так как это не только сохранит доверие населения, но и обеспечит дальнейшее восстановление экономики. "Да, это дополнительные бюджетные растраты, но надо находить ресурсы, чтобы и доверие населения сохранить, и обеспечить финансирование программ для того, чтобы намеченные планы были реализованы. Потому что это связано с темпами роста экономики, кредитование было достаточно активным, работало в том числе и на восстановление темпов роста экономики. Сейчас важно, чтобы эти темпы не снижались", - добавил он.

Сегодня Банк России на внеочередном заседании совета директор принял решение повысить ключевую ставку до 12% с 8,5% годовых. Данное решение, со слов регулятора, принято в целях ограничения рисков для ценовой стабильности.

Как реагировал рубль

До публикации решения регулятора, по данным торгов от 15 августа на 10:28 мск, курс доллара составлял 96,13 рубля, евро - 104,99 рубля. Курс юаня к рублю находился на уровне 13,157 рубля. Согласно данным на 10:30 мск (время публикации ЦБ по ставке), доллар ускорил снижение до 2,25% и находился на уровне 95,47 рубля, евро торговался на уровне 104,29 рубля (-2,58%). Юань находился на отметке 13,06 рубля (-2,46%). К 11:45 мск курс доллара на Московской бирже перешел к росту и находился на отметке 98,22 рубля (+0,56%), евро рос на 0,35%, до 107,42 рубля. В то же время юань прибавлял 0,2%, поднимаясь до отметки 13,418 рубля.

Ранее 14 августа курс доллара в ходе торгов на Мосбирже превысил отметку 101 рубль впервые с 23 марта 2022 года. После сообщения ЦБ о планах провести внеочередное заседание по ключевой ставке доллар упал ниже 98 руб., евро - ниже 107 руб., юань торговался около 13,3 руб. 

Теги:
РоссияКолебания курса рубляДинамика ключевой ставки ЦентробанкаАксаков, Анатолий Геннадьевич
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