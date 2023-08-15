Аксаков заявил, что ЦБ понизит ключевую ставку после стабилизации валютного рынка

Глава Госдумы по финансовому рынку считает, сейчас важно, чтобы правительство сохранило все программы субсидирования процентных ставок

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Банк России понизит уровень ключевой ставки после стабилизации спроса на валютном рынке. Такое мнение высказал ТАСС глава Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Есть определенный ажиотажный спрос на валюту, действия спекулянтов влияют на ситуацию. Чтобы охладить пыл спекулянтов и ажиотаж, было такое резкое повышение ключевой ставки. Я не думаю, что это связано с темпами роста инфляции, это предполагало бы меньшее повышение ключевой ставки. Сейчас стабилизируется спрос, а дальше в зависимости от ситуации на рынке, очевидно, будут корректировать уровень ключевой ставки", - сказал он, добавив, что о понижении ставки на следующем заседании ЦБ в сентябре говорить не готов.

По мнению Аксакова, сейчас важно, чтобы правительство сохранило все программы субсидирования процентных ставок, так как это не только сохранит доверие населения, но и обеспечит дальнейшее восстановление экономики. "Да, это дополнительные бюджетные растраты, но надо находить ресурсы, чтобы и доверие населения сохранить, и обеспечить финансирование программ для того, чтобы намеченные планы были реализованы. Потому что это связано с темпами роста экономики, кредитование было достаточно активным, работало в том числе и на восстановление темпов роста экономики. Сейчас важно, чтобы эти темпы не снижались", - добавил он.

Сегодня Банк России на внеочередном заседании совета директор принял решение повысить ключевую ставку до 12% с 8,5% годовых. Данное решение, со слов регулятора, принято в целях ограничения рисков для ценовой стабильности.

Как реагировал рубль

До публикации решения регулятора, по данным торгов от 15 августа на 10:28 мск, курс доллара составлял 96,13 рубля, евро - 104,99 рубля. Курс юаня к рублю находился на уровне 13,157 рубля. Согласно данным на 10:30 мск (время публикации ЦБ по ставке), доллар ускорил снижение до 2,25% и находился на уровне 95,47 рубля, евро торговался на уровне 104,29 рубля (-2,58%). Юань находился на отметке 13,06 рубля (-2,46%). К 11:45 мск курс доллара на Московской бирже перешел к росту и находился на отметке 98,22 рубля (+0,56%), евро рос на 0,35%, до 107,42 рубля. В то же время юань прибавлял 0,2%, поднимаясь до отметки 13,418 рубля.

Ранее 14 августа курс доллара в ходе торгов на Мосбирже превысил отметку 101 рубль впервые с 23 марта 2022 года. После сообщения ЦБ о планах провести внеочередное заседание по ключевой ставке доллар упал ниже 98 руб., евро - ниже 107 руб., юань торговался около 13,3 руб.