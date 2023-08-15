В Узбекистане начали производить иммунное молоко против коронавируса

Согласно заявлению Министерства высшего образования, науки и инноваций страны, стартовала продажа молочной продукции со свойством нейтрализации SARS-CoV-2

ТАШКЕНТ, 15 августа. /ТАСС/. Молоко против коронавируса начали производить в столице Каракалпакии (республика в составе Узбекистана), Нукусе. Об этом сообщила пресс-служба Министерства высшего образования, науки и инноваций Узбекистана.

"Компания Panaev Farms, действующая в Нукусе, приступила к производству иммунного молока и молочных продуктов. Стартовала продажа молочной продукции со свойством нейтрализации SARS-CoV-2", - говорится в сообщении. Отмечается, что работа по получению иммунного молока против коронавируса в 2021 году начали Агентство инновационного развития Узбекистана и Венский медицинский университет, в ее рамках племенной скот компании Panaev Farms был привит антиковидной рекомбинантной узбекско-китайской вакциной ZF-UZ-VAC2001.

"Результаты показали, что в сыворотке вакцинированных коров и коз через две недели после второй дозы вырабатывались нейтрализующие антитела", - уточнили в пресс-службе и добавили, что с октября 2022 года началось пробное производство пастеризованного молока.