На Кубани смогли с начала года мобилизовать в бюджет региона 177 млрд рублей доходов

По словам главы региона Вениамина Кондратьева, прирост зафиксировали по всем бюджетообразующим доходным источникам

КРАСНОДАР, 15 августа. /ТАСС/. В Краснодарском крае смогли мобилизовать в бюджет региона 177 млрд рублей доходов, что почти на треть больше, чем за аналогичный период 2022 года. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"Несмотря на современные вызовы, мы продолжаем сохранять темпы экономического роста, обеспечивать стабильность финансовой системы региона, благодаря совместной работе всех органов власти и бизнеса за первые полгода в краевой бюджет удалось мобилизовать 177 млрд рублей налоговых и неналоговых начислений, что на 39,5 млрд рублей больше соответствующего периода 2022 года", - сказал Кондратьев.

По его словам, подобный результат позволяет возводить сотни социальных объектов, поддерживать различные категории населения, повышать качество жизни во всех муниципалитетах, делать ее лучше и комфортнее. При этом, как заметил губернатор, прирост отмечается по всем бюджетообразующим доходным источникам.

В первую очередь, это касается налоговых поступлений, на которые приходится 97% в общем объеме. "В них входят НДФЛ, налоги на прибыль и имущество организаций, акцизы, поступления от самозанятых и предприятий, которые используют упрощенную систему налогообложения", - пояснили, в свою очередь, в пресс-службе краевой администрации. Здесь подчеркнули, что регион традиционно входит в пятерку лидеров в стране по объему поступлений налоговых и неналоговых доходов. "В 2023 году в консолидированный бюджет края планируют мобилизовать не менее 430 млрд рублей", - подчеркнули в пресс-службе.