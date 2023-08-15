В Йошкар-Оле планируют построить дорогу между жилым сектором и промзоной

По словам главы Марий Эл Юрия Зайцева, реализация проекта позволит улучшить транспортную доступность для 80 тыс. жителей

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. В Марий Эл рассчитывают улучшить транспортную доступность между жилым сектором и промзоной для 80 тыс. жителей республиканской столицы за счет строительства новой дороги. Об этом сообщил журналистам глава региона Юрий Зайцев по итогам встречи с руководителем федерального дорожного агентства Романом Новиковым.

Речь идет о втором этапе строительства магистральной улицы в створе улиц Кирова и Строителей в Йошкар-Оле, которое планируется провести в 2025-2028 годах.

"Реализация проекта обеспечит вывод транзитного транспорта из центральной части Йошкар-Олы, а также повысит транспортную доступность для 80 тыс. человек, проживающих между жилой и промышленной зонами города", - сказал Зайцев. Он напомнил, что запуск первого этапа новой дороги, соединяющего Ленинский проспект и улицу Луначарского, состоялся досрочно. "Стоимость реализации первого этапа составила 2,44 млрд рублей, из них более 2,04 млрд рублей было выделено из федерального бюджета", - уточнил глава региона.

Говоря же в целом о дорожном строительстве и ремонте, глава республики пояснил, что к 2025 году в Марий Эл планируют привести в нормативное состояние 496,26 км региональных дорог, в том числе 27,8 км автодорог, входящих в так называемую "опорную сеть".

Что же касается федеральной дорожной сети, проходящей по территории республики, то в 2023-2024 годах в сегменте планируют привести к нормативу 106 км дорог, 8,5 км из них отремонтируют капитально.

"Ремонтные работы проведут на трех участках общей протяженностью более 15 км, еще семь участков, или более 90 км, планируется восстановить до конца будущего года в рамках замены слоев износа", - пояснил Зайцев.