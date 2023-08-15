В ЦБ допустили дополнительное повышение ключевой ставки

Как сообщил регулятор, такое решение может быть принято в случае усиления проинфляционных рисков

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Банк России допускает дополнительное повышение ключевой ставки в случае усиления проинфляционных рисков, сообщила пресс-служба регулятора.

"Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из того, в какой мере фактическая и ожидаемая динамика инфляции относительно цели, процесс структурной перестройки экономики, а также риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков будут способны дополнительно усилить риск отклонения инфляции вверх от цели вблизи 4% в 2024 году. И в случае усиления проинфляционных рисков возможно дополнительное повышение ключевой ставки", - сообщил регулятор.

ЦБ отметил, что повышение ключевой ставки до 12% годовых направлено на возвращение инфляции к цели 4% в 2024 году. "Банк России исходит из того, что этот уровень ставки соответствует произошедшему увеличению устойчивого инфляционного давления, влиянию на него и инфляционные ожидания со стороны динамики обменного курса, а также балансу рисков для стабилизации инфляции на цели в 2024 году", - указал регулятор.

Банк России во вторник на внеочередном заседании совета директоров принял решение повысить ключевую ставку до 12% с 8,5% годовых.

Накануне в ходе дневных торгов курсы доллара и евро превышали 101 рубль и 111 рублей соответственно впервые с марта 2022 года. На фоне волатильности курса рубля Банк России сообщил, что 15 августа 2023 года состоится внеплановое заседание совета директоров регулятора, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. После этого курс доллара опустился ниже 99 рублей, евро пробил вниз отметку в 108 рублей.