В Казахстане провели презентацию проекта цифрового тенге

Цифровая валюта не призвана заменить наличные или безналичные деньги, а будет использоваться параллельно, отметил председатель АО "Центр развития платежных и финансовых технологий Нацбанка" Бинур Жаленов

АСТАНА, 15 августа. /ТАСС/. Представители Национального банка Казахстана провели презентацию проекта цифрового тенге в Высшей аудиторской палате республики. Об этом сообщила пресс-служба Высшей аудиторской палаты Казахстана.

"Заместитель председателя Национального банка Берик Шолпанкулов и председатель АО "Центр развития платежных и финансовых технологий Нацбанка" Бинур Жаленов рассказали о тестировании цифрового тенге, чем он отличается от обычных безналичных расчетов через банковские приложения. Целью проекта является дальнейшее развитие и модернизация, адаптация национальной платежной системы Казахстана к новым внешним вызовам", - говорится в сообщении.

По словам Жаленова, цифровой тенге не призван заменить наличные или безналичные деньги, а будет использоваться параллельно. "Внедрение цифровой валюты позволит обеспечить дальнейшее развитие национальной платежной системы Казахстана благодаря ряду уникальных технологических характеристик, таких, в частности, как возможность оплаты без интернета. Цифровой тенге как третья форма национальной валюты будет считаться таким же законным платежным средством, цена его будет равна курсу тенге, и его легко можно будет обменять на наличные или безналичные средства", - пояснили в пресс-службе.

Национальный банк Казахстана проводит всестороннее исследование преимуществ и рисков цифровой валюты, ее влияния на денежно-кредитную политику, финансовую стабильность и рынок платежных услуг.

В 2021 году Нацбанк Казахстана реализовал пилотный проект "Цифровой тенге" для проверки жизнеспособности концепции цифровой валюты. В 2022 году финансовый регулятор продолжил исследование выгод и издержек от возможного внедрения цифрового тенге. Было проведено тестирование платформы цифрового тенге с реальными потребителями и торгово-сервисными предприятиями. Сейчас разработана дорожная карта внедрения цифрового тенге на 2023-2025 годы.