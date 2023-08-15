"Кинопоиск" оштрафовали на 2 млн рублей за демонстрацию фильмов с ЛГБТ без отметки "18+"

Неверную маркировку, в частности, разместили на фильме Оливера Стоуна "Александр"

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы вновь оштрафовал на 1 млн рублей онлайн-кинотеатр "Кинопоиск" за показ фильмов с демонстрацией ЛГБТ без маркировки "18+". Об этом ТАСС сообщили в суде.

"В отношении "Кинопоиска" назначено административное наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей", - сказала представитель суда. Неверная маркировка была указана на фильмах "Римские расставания" и "Зильс-Мария".

Ранее во вторник суд уже вынес аналогичное решение в отношении кинотеатра и постановил взыскать 1 млн рублей. Поводом для этого решения стало то, что "Кинопоиск" разместил неверную маркировку на транслируемых видеосервисом фильмах, в том числа у фильма Оливера Стоуна "Александр".

В пресс-службе "Кинопоиска" отметили, что речь идет о протоколах, которые были составлены 17 июля за неправильную маркировку фильмов с демонстрацией нетрадиционных отношений. "Мы планируем обжаловать решение суда, так как закон и нормативные акты в текущем виде не дают достаточных объективных критериев для определения демонстрации нетрадиционных отношений. По данным фильмам мы заменили возрастную маркировку на "18+", как только Роскомнадзор признал их демонстрацией нетрадиционных отношений", - сказали в пресс-службе.

4 июля суд уже штрафовал "Кинопоиск" на 1 млн рублей за аналогичное нарушение. Причиной для штрафа стало то, что "Кинопоиск" разместил маркировку "16+" вместо "18+" на фильмах "Дневник Бриджит Джонс", "Жадность", "Английский цирюльник", "Идеальные незнакомцы" и нескольких других.

"Кинопоиск" входит в топ-25 самых посещаемых онлайн-кинотеатров Рунета. Месячная аудитория сервиса составляет более 20 млн человек. Компания принадлежит "Яндексу". Это не первый административный протокол в отношении российских онлайн-кинотеатров за демонстрацию ЛГБТ с некорректным возрастным ограничением. Ранее за подобное нарушение были оштрафованы сервисы Start, Premier, "Мегафон-ТВ".

В новость внесены изменения (13:22 мск) - добавлен еще один штраф на 1 млн рублей.