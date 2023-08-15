Инвестор вложит 2 млрд рублей в промышленный центр обработки металлов в Подмосковье

Комплекс начнут строить до конца 2024 года на двух земельных участках, предоставленных по программе "Земля за один рубль"

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Группа компаний "Металлсервис" инвестирует 2 млрд рублей в строительство промышленного центра обработки металлов в городском округе Богородский Московской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Как пояснили в министерстве, комплекс начнут строить до конца 2024 года на двух земельных участках, предоставленных инвестору по программе "Земля за один рубль". Он станет одним их этапов масштабного инвестпроекта в области металлообработки, соглашение о котором на Петербургском международном экономическом форуме 2023 подписали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и представитель промышленного центра обработки металлов "Электроугли" ГК "Металлсервис" Олег Тюрпенко.

"Проектная мощность первого комплекса, который построит ГК "Металлсервис" в Подмосковье, составляет 90 тыс. тонн обработанного металла в год. Инвестиции в запуск предприятия, который запланирован в 2026 году, оцениваются в 2 млрд рублей. Реализация проекта позволит создать 100 новых рабочих мест для жителей региона", - привели в пресс-службе слова зампредседателя правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой.

Как уточнила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова, для реализации инвестиционного проекта власти подобрали в Электроуглях Борогодского городского округа два участка общей площадью свыше 14 га. "Продукция промышленного центра востребована, основной потребляющей отраслью выступают промышленное гражданское и индивидуальное жилищное строительство. Напомню, что, подав заявку, землю участники программы импортозамещения получают буквально за три недели, 20 календарных дней", - процитировали ее в пресс-службе.