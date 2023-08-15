Почти 500 предпринимателей Севастополя из турсферы подали заявления на получение поддержки

В 2023 году в городе на каждого сотрудника в отрасли будут выплачивать по 4 МРОТ

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 августа. /ТАСС/. Количество предпринимателей Севастополя, занятых в туристической сфере, которые получат поддержку, в 2023 году вырастет в 2,5 раза. Заявления на ее получение подали уже почти 500 бизнесменов города, сообщил в Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"488 предпринимателей Севастополя из сферы туризма уже подали заявления на получение поддержки. Нам удастся оказать поддержку 2,5 тыс. субъектам малого и среднего предпринимательства с количеством занятых сотрудников более 8 тыс. человек. С учетом того, что в этом году выплачивается по 4 МРОТ [минимальный размер оплаты труда] на каждого сотрудника, мера поддержки позволит охватить в 2,5 раза больше предпринимателей Севастополя, занятых в туротрасли, чем в прошлом году", - написал он.

Развожаев отметил, кроме этого, в 2023 году рестораторов освободили от платы за летние площадки на территории Севастополя на период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года, а также для предпринимателей снизили налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения для туристической сферы - для объекта налогообложения "доходы" до 1%, а для объекта налогообложения "доходы, уменьшенные на величину расходов" до 5%, пояснил он.

Ранее правительство России в рамках нацпроекта выделило 543 млн рублей на поддержку туристической отрасли в Севастополе, сообщал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Представители туротрасли города получали такую меру поддержки и в 2022 году - тогда размер выплаты составил две величины минимального размера оплаты труда, на эти цели выделили 113,5 млн рублей, добавили в правительстве.