В больших городах РФ развернут сети 5G и начнут коммерческое использование 6G к 2035 году

В планы по реализации стратегии входит подключение к интернету с использованием сетей фиксированной связи 98% домохозяйств

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Сети 5G к 2035 году должны быть развернуты на отечественном оборудовании во всех городах России с населением от 100 тыс. человек, также к этому же сроку должна начаться коммерческая эксплуатация сетей 6G. Эти цели поставлены в проекте стратегии развития отрасли связи до 2035 года, текст которой есть в распоряжении ТАСС.

"Второй этап реализации стратегии (2031-2035 годы) включает: развертывание сетей 5G на отечественном оборудовании во всех городах с населением от 100 тыс. человек, с возможностью создания выделенных сегментов сети для безопасного и надежного взаимодействия объектов критических инфраструктур и служб безопасности; начало коммерческой эксплуатации сетей 6G", - сообщается в документе.

Помимо этого в планы по реализации стратегии входит подключение к интернету с использованием сетей фиксированной связи 98% домохозяйств, а также социально значимых объектов со скоростью подключения не менее 1 Гбит/с, указано в документе.

В дополнение к этому должна быть произведена полная замена оборудования стандарта LTE и более ранних поколений на отечественное телекоммуникационное оборудование.