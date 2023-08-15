15 августа, 10:34,
обновлено 15 августа, 10:45

В России могут создать гибридную сеть связи для управления БПЛА

Она будет включать как наземный, так и спутниковый сегменты

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Гибридную сеть связи для управления беспилотными авиационными средствами могут поэтапно создать в России. Она будет включать как наземный, так и спутниковый сегменты, следует из проекта стратегии развития отрасли связи до 2035 года, текст которого есть в распоряжении ТАСС.

Создание, а также модернизация спутниковых группировок связи и вещания, в том числе для внедрения технологий гибридных сетей связи, названа одной из ключевых целей в рамках стратегии.

"Предполагается поэтапное создание отечественной гибридной сети связи для управления беспилотными авиационными средствами, включающей как наземный, так и спутниковый сегменты", - говорится в документе.

Цели стратегии также подразумевают поэтапное обновление спутниковой группировки на геостационарной орбите Земли через своевременное создание и вывод на орбиту космических аппаратов российской разработки нового поколения. 

Теги:
Россия
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