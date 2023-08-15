Технологию 3G в России не будут использовать после 2030 года

Планируется высвободить радиочастотный спектр для современных технологий

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Использование технологии мобильной связи третьего поколения (3G) планируется завершить в период 2023-2030 годов с высвобождением радиочастотного спектра для современных технологий. Эта цель поставлена в стратегии развития отрасли связи до 2035 года, текст которой есть в распоряжении ТАСС.

В период с 2023 по 2030 годы реализуется первый этап стратегии - помимо этого, за это время предполагается осуществить разработку и внедрение российского оборудования стандарта LTE на сетях связи.

Этот же этап включает разработку, а в дальнейшем и опытную эксплуатацию российского телекоммуникационного оборудования стандартов 5G и 6G-Ready. До 2030 года также планируется внедрить практику совместного использования опорной инфраструктуры операторами мобильной связи для развертывания сетей 5G. К 2035 году совместное использование будет касаться и 6G.

Также в первый этап входит нормативное закрепление ключевых принципов дальнейшего развития сетей 4G и 5G в России. Это касается использования радиочастотного диапазона 4 800-4 990 МГц с потенциалом расширения до 4 400-4 990 МГц в качестве основного для создания сетей мобильной связи 5G, а также использования российских средств криптографической защиты информации (СКЗИ) для защиты сетей связи.