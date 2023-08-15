Категорию "доверенного" телеком-оборудования могут прописать в законодательстве РФ

Также будет разработан и утвержден план перехода операторов связи на использование "доверенного" ТКО на объектах критической информационной инфраструктуры, говорится в проекте стратегии развития отрасли связи до 2035 года

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Категория "доверенного" телекоммуникационного оборудования может быть прописана в российском законодательстве. Такое предложение содержится в проекте стратегии развития отрасли связи до 2035 года, текст которого есть в распоряжении ТАСС.

"Введение в законодательство Российской Федерации категории "доверенного ТКО" - ТКО, соответствующее установленным уполномоченными органами требованиям по безопасности информации, работающее в строгом соответствии с декларированным функционалом и исключающее выполнение недекларированных возможностей, свойства которого подтверждены в соответствии с требованиями федерального закона "О техническом регулировании", - сообщается в проекте.

Помимо введения категории нужно утвердить критерии оборудования к категории "доверенного", и определить органы или организации, которые могут осуществлять отнесение оборудования к "доверенному", добавляется в проекте.

"Переход на использование в сетях связи телекоммуникационного оборудования (ТКО) только отечественного производства возможен в случаях, когда на российском рынке представлена отечественная конкурентоспособная продукция, способная заменить ТКО зарубежного производства без ухудшения качества предоставляемых услуг связи", - отмечается в проекте.

Также будет разработан и утвержден план перехода операторов связи на использование "доверенного" ТКО на объектах критической информационной инфраструктуры. В проекте подчеркивается, что сроки перехода должны учитывать объективное наличие на российском рынке доверенного оборудования, а также планы производителей по созданию и выводу на рынок соответствующих решений.