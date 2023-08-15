15 августа, 10:34,
обновлено 15 августа, 10:49

В России могут внедрить системы фильтрации атак в сетевом трафике на основе ИИ

Такие системы появятся уже до конца 2030 года, говорится в проекте стратегии развития отрасли связи до 2035 года

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Российский сетевой трафик при оказании услуг связи могут защитить системами фильтрации компьютерных атак с использованием искусственного интеллекта, такие системы появятся уже до конца 2030 года. Эта цель содержится в проекте стратегии развития отрасли связи до 2035 года, текст которого есть в распоряжении ТАСС.

"Первый этап (2023-2030 годы) включает внедрение систем фильтрации компьютерных атак в сетевом трафике при оказании услуг связи, в том числе использующих технологии искусственного интеллекта", - говорится в документе.

Другими целями на этот период являются поэтапное замещение иностранных средств защиты информации на доверенные средства, а также развитие отраслевого центра госсистемы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы, включая систему раннего предупреждения об угрозах информационной безопасности. 

Теги:
Россия
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