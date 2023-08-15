Операторам связи могут выдавать льготные кредиты для покупки телеком-оборудования из РФ

Также им могут начать компенсировать разницу повышения стоимости отечественного оборудования над стоимостью аналогов, которые поставлялись из зарубежных стран, уточняется в проекте стратегии развития отрасли связи до 2035 года

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Операторам связи могут начать выдавать льготные кредиты для приобретения российского телеком-оборудования в рамках долгосрочных контрактов. Такое предложение содержится в проекте стратегии развития отрасли связи до 2035 года, текст которого имеется в распоряжении ТАСС.

"Предлагается обеспечить: предоставление операторам связи льготных кредитов для приобретения отечественного оборудования в рамках заключенных долгосрочных контрактов", - сообщается в проекте документа.

Помимо этого, операторам связи предлагается компенсировать разницу повышения стоимости отечественного оборудования над стоимостью аналогов, которые поставлялись из зарубежных стран, уточняется в проекте.

В 2022 году операторы "большой четверки" (МТС, "Вымпелком", "Мегафон" и "Ростелеком") подписали форвардные контракты с российскими производителями на поставку до конца 2030 года около 75 тыс. единиц базовых станций мобильной связи, добавляется в проекте.