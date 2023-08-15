Минцифры предлагает ввести ежегодную индексацию тарифов на связь

Это позволит повысить их инвестиционные возможности, говорится в проекте стратегии развития отрасли связи до 2035 года

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Минцифры РФ предлагает внедрить экономически обоснованную ежегодную индексацию тарифов на услуги связи операторами, которая позволит повысить их инвестиционные возможности. Об этом говорится в проекте стратегии развития отрасли связи до 2035 года, текст которого имеется в распоряжении ТАСС.

"Одним из источников финансирования может стать ежегодная индексация тарифов на услуги связи. При этом подход к определению размера допустимой индексации должен быть дифференцированным и зависящим от целей использования оператором связи дополнительно извлеченной (благодаря индексации тарифов) прибыли", - сказано в проекте стратегии.

Вместе с тем, в случае реинвестирования оператором существенной части дополнительной прибыли в значимые проекты развития сетей связи и в освоение новых технологий, согласно документу, может быть допущена индексация тарифов на уровне, превышающем индекс потребительских цен на заданную регулирующими органами власти величину. "Выполнение такого условия может быть обеспечено путем введения организационно-правовых мер, направленных на "привязку" источников финансирования конкретных инвестиционных проектов операторов связи к дополнительной прибыли, полученной в результате индексации своих тарифов", - отмечается в проекте.

Индексация цен на услуги связи, согласно документу, будет считаться обоснованной с целью поддержания стабильности и бесперебойности работы отечественной инфраструктуры связи с учетом ежегодного роста затрат операторов на соответствующие цели.