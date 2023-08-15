Минцифры предлагает ввести льготы на размещение объектов связи на гособъектах

Также льготные тарифы предлагается ввести для обеспечения безвозмездного размещения сетей связи и доступа к ним операторов связи в многоквартирных домах, за исключением оплаты потребляемой оператором электроэнергии

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Минцифры РФ предложило ввести льготные тарифы для операторов на размещение объектов связи на государственных и муниципальных объектах. Об этом говорится в проекте стратегии развития отрасли связи до 2035 года, текст которого имеется в распоряжении ТАСС.

"Введения льготных тарифов для операторов связи на размещение объектов связи на: объектах в государственной и муниципальной собственности; объектах, созданных за счет или с привлечением бюджетных средств", - сказано в документе.

Также льготные тарифы предлагается ввести для обеспечения безвозмездного размещения сетей связи и доступа к ним операторов связи в многоквартирных домах, за исключением оплаты потребляемой оператором электроэнергии.

Вместе с тем, министерство предлагает ввести льготный доступ операторов центров обработки данных к электросетям и льготные тарифы на оплату потребляемой электроэнергии, а также ввести льготный тариф для операторов на технологическое присоединение отдельных категорий объектов и ограничение предельного уровня тарифов на технологическое присоединение к объектам электроснабжения.

Кроме того, Минцифры хочет добиться снятия административных барьеров и обеспечения недискриминационного доступа к пространственно-распределенной линейной инфраструктуре смежных отраслей, таких как опоры, столбы и канализации, в рамках, в частности, проектов строительства и модернизации автомобильных и железных дорог, трубопроводов, электроэнергетических сетей.