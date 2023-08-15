15 августа, 10:35,
обновлено 15 августа, 10:54

В России могут ввести утилизационный сбор на телеком-оборудование

Для расширения поддержки производства и внедрения отечественного оборудования предлагается софинансировать расходы на его разработку

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Утилизационный сбор на телекоммуникационное оборудование может быть введен в России. Такое предложение содержится в проекте стратегии развития отрасли связи до 2035 года, текст которого есть в распоряжении ТАСС.

"Одним из источников финансирования <...> механизмов поддержки создания и внедрения отечественного ТКО (телекоммуникационного оборудования - прим. ТАСС) может стать введение утилизационного сбора на телекоммуникационное оборудование", - сообщается в документе.

В частности, для расширения поддержки производства и внедрения отечественного телеком-оборудования предлагается софинансировать расходы отечественных разработчиков на разработку оборудования, а также предоставлять льготные кредиты отечественным производителям оборудования для формирования складских запасов компонентов для будущего производства оборудования, подчеркивается в проекте. 

Теги:
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