В проекте стратегии отрасли оценили применение принципа сетевой нейтральности в России

В документе говорится, что это может негативно сказаться на развитии связи в РФ

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Дальнейшее применение принципа сетевой нейтральности может негативно сказаться на развитии инфраструктуры связи, поэтому необходимо создание правовых и финансово-экономических механизмов для обеспечения выравнивания рыночных условий между телекоммуникационными и интернет-компаниями. Об этом говорится в проекте стратегии развития отрасли связи до 2035 года, текст которого имеется в распоряжении ТАСС.

"В текущих условиях дальнейшее применение принципа сетевой нейтральности может негативно сказаться на развитии инфраструктуры связи, остро нуждающемся в источниках экономического роста, и приведет к деградации этого важного инфраструктурного сектора экономики с последующими негативными мультипликативными эффектами всех его потребителей", - сказано в документе.

В стратегии указано, что целесообразно на законодательном уровне закрепить прекращение применения принципа сетевой нейтральности в отрасли связи и создать правовые и финансово-экономические механизмы для обеспечения выравнивания рыночных условий между телекоммуникационными и интернет-компаниями. Эти условия должны предусматривать, в том числе, возможность введения регулирующими органами минимального тарифа, взимаемого операторами связи за пропуск трафика от крупнейших интернет-компаний.

История проблемы

Принцип сетевой нейтральности подразумевает недискриминационный пропуск трафика любых интернет-сервисов. Он, как отмечается в стратегии, появился на ранней стадии существования российского сегмента интернета, с целью предотвращения формирования препятствий для развития и создания преимущественных условий для небольших интернет-компаний со стороны телекоммуникационного сектора.

В настоящее время, как отмечают авторы проекта, в условиях существования в России зрелого рынка интернет-сервисов и их поставщиков, эффективно действовавший на предыдущем этапе развития принцип утратил свою актуальность. "Проблема усугубляется тем, что любые улучшения качества услуг связи операторами связи ведут к симметричному повышению разрешения транслируемого видео со стороны поставщиков видео-сервисов, что ведет к устойчивому снижению качества услуг сети для всех потребителей, а значит - сдерживает развитие цифровизации всех секторов экономики, не связанных с развлечениями, и ведет к повышению издержек в экономике на развитие и эксплуатацию сетей связи исключительно в интересах сегмента информационно-развлекательных услуг", - отмечается в проекте.

Вместе с тем, согласно проекту, тенденции широкого использования сетей связи определяют появление строгих требований к гарантии значений скорости передачи данных и задержки передачи сигнала в сетях связи. При этом, современные и перспективные технологии связи изначально предусматривают возможность создания в рамках одной физической сетевой инфраструктуры нескольких виртуальных сетей.