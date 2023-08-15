В России могут утвердить понятие технологического суверенитета в отрасли связи

На рынке также возникла необходимость постановки на отраслевом уровне измеримых целей по существенному повышению уровня этого суверенитета "в горизонте реализации настоящей стратегии"

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Ситуация на рынке телекоммуникационного оборудования привела к необходимости утвердить понятие и метод оценки уровня технологического суверенитета в отрасли связи (ТСС). Об этом говорится в проекте стратегии развития отрасли связи до 2035 года, текст которого есть в распоряжении ТАСС.

В документе приводится определение ТСС - это способность государства обеспечить управляемость сетями электросвязи и всеми пользовательскими устройствами, находящимися в пределах России. Это включает любые устройства, которые формируют электрический сигнал и служат передатчиками информации.

Как отмечается в тексте стратегии, вследствие ситуации на рынке также возникла необходимость постановки на отраслевом уровне измеримых целей по существенному повышению уровня этого суверенитета "в горизонте реализации настоящей стратегии".

Технологический суверенитет обеспечивается в двух основных формах. Во-первых, это исследование, разработка и внедрение критических и сквозных технологий, а во-вторых - производство высокотехнологичной продукции, основанное на указанных технологиях.