Минцифры предложило механизм совместного использования радиочастот для развития связи

Этот механизм могут разработать с возможностью управления радиочастотами специальными потребителями с ограничением использования полос радиочастот гражданскими пользователями

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Минцифры РФ предлагает создать механизм совместного использования радиочастот гражданскими операторами и спецпотребителями для развития сотовой связи на основе доверенного телекоммуникационного оборудования. Об этом говорится в проекте стратегии отрасли связи до 2035 года, текст которого имеется в распоряжении ТАСС.

"Создание механизма совместного использования и динамического управления радиочастотным спектром в целях внедрения мобильной связи на основе доверенного ТКО", - сказано в проекте.

Отмечается, что этот механизм может быть разработан с возможностью управления радиочастотами специальными потребителями (силовые ведомства - прим. ТАСС) с ограничением использования полос радиочастот гражданскими пользователями. Данная инициатива, как отмечается в документе, направлена на повышение эффективности использования радиочастотного спектра и создание возможностей для внедрения современных и перспективных технологий подвижной радиотелефонной и спутниковой связи.

Согласно документу, для реализации инициативы потребуется разработать и утвердить концепцию совместного использования радиочастотного спектра, принять соответствующие нормативные акты, разработать и поэтапно внедрить технические средства, обеспечивающие возможность совместного использования гражданскими и специальными потребителями полос радиочастот с наличием технической возможности для специальных потребителей временно ограничивать использование радиочастотных полос гражданскими операторами, а также определить оператора, который будет осуществлять эксплуатацию в интересах всех пользователей радиочастотного спектра. Оператору, как указано в документе, будут переданы в использование полосы радиочастот, предназначенные для внедрения современных и перспективных поколений мобильной связи.

Оператору также планируется предоставить возможность развивать и эксплуатировать инфраструктуру связи на основе отечественного оборудования с привлечением механизмов господдержки в интересах операторов связи, сохранив при этом возможность самостоятельного развития инфраструктуры связи операторами.